De Lijn ontkent ticketsysteem Retibo volledig stop te willen zetten

Vervoersmaatschappij De Lijn is niet van plan het hele ticket- en telsysteem Retibo te dumpen. Dat heeft directeur-generaal Roger Kesteloot donderdag gezegd in De Ochtend op Radio 1. Kesteloot reageert daarmee op een bericht in De Tijd.