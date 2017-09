De financiële tol van het orkaangeweld: 'Ook gevolgen voor Belgische verzekeringen'

De verwoestende orkaan Irma moet nog altijd voet aan land zetten in de Amerikaanse staat Florida, maar het financieel persbureau Bloomberg berekende al dat Irma mogelijk de 'duurste' orkaan in de Amerikaanse geschiedenis kan worden. Volgens Bloomberg kan de schade in Florida alleen al 'met gemak' oplopen tot 135 miljard dollar en zal dat bedrag als gevolg van economische verliezen oplopen tot 200 miljard dollar (166 miljard euro).

Ter vergelijking: de totale kost van de zware orkaan Katrina, die in 2005 dood en vernieling zaaide in New Orleans, zou vandaag circa 160 miljard dollar bedragen.

Nog volgens Bloomberg zal de doortocht van orkaan Irma voor verscheidene bedrijven onvermijdelijk het faillissement betekenen.

Caraïben

Volgens de eerste schattingen lopen de kosten na de doortocht van Irma in de Caraïben op tot bijna tien miljard dollar. Gisteren meldde de Franse herverzekeraar Caisse Centrale de Réassurance (CCR), gespecialiseerd in natuurrampen, dat het alleen al voor de kleine eilanden Saint-Barthélemy en het Franse deel van Sint-Maarten om zo'n 1,2 miljard euro gaat.

In dat bedrag zitten onder meer de kosten door schade aan gebouwen, voertuigen en bedrijven. Op Sint-Maarten bijvoorbeeld zijn mogelijk 60 procent van de huizen onbewoonbaar door de doortocht van de orkaan.

Gevolgen voor u?

Tropische stormen die vernieling zaaien in de VS dreigen ook de Belgische woonverzekering duurder te maken, omdat klanten van Belgische verzekeraars schade oplopen in de VS. 'Heel wat bedrijven in ons land zijn actief aan de andere kant van de oceaan', zegt woordvoerder Wauthier Robyns van verzekeringsfederatie Assuralia in Het Laatste Nieuws.

Maar met elke grote overstroming stijgt ook de kans dat Belgische verzekeraars duurdere tarieven moeten betalen aan hun herverzekeraars. 'Verzekeringsmaatschappijen hebben zelf de verplichting zich in te dekken, door voldoende kapitaal aan te houden en verzekeringen af te sluiten bij herverzekeraars', legt Robyns uit. 'En die zijn vaak erg internationaal actief. Suisse Re en Munich Re bijvoorbeeld, de voornaamste herverzekeraars voor de Belgische markt, hebben een aandeel in elk groot schadegeval.'