China verlaagt invoerheffingen op auto's

De nieuwe tarieven worden van kracht op 1 juli. De verlaging - de eerste in meer dan tien jaar tijd - volgt op het akkoord tussen beide grootmachten om de strijdbijl in een nakende handelsoorlog te begraven.

Minder belastingen voor buitenlandse wagens speelt in het voordeel van Amerikaanse automakers als Tesla en Ford, maar ook in het voordeel van Europese en Aziatische fabrikanten zoals Daimler of Toyota.

De aandelenkoersen van luxewagenbouwers stegen na de bekendmaking van het nieuws. De invoerheffing op auto-onderdelen wordt verlaagd naar zes procent, aldus nog het Chinese ministerie van Financiën.