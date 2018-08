Cash for car: een goed idee?

Met de mobiliteitsvergoeding wil de regering het woon-werkverkeer inperken. De keuze om de auto in te ruilen voor geld ligt bij de werkgever én de werknemer. Het kan weliswaar alleen in ondernemingen die al minstens drie jaar bedrijfswagens aanbieden (tenzij ze nog geen drie jaar bestaan). De werknemer moet in de jongste drie jaar ook minstens twaalf maanden een bedrijfsvoertuig gehad hebben, en drie maanden ononderbroken vóór de inruil.

