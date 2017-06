Burgemeesters krijgen tegelijk loon en uitkering

Lokale politici die werkloos zijn of dat worden tijdens hun mandaat, verliezen bij de RVA hun uitkering, aangezien ze een ander inkomen hebben. Maar via een omweg kunnen ze die uitkering toch houden. Ze kunnen namelijk een aanvraag doen om datzelfde bedrag uit de gemeentekas te krijgen, bovenop hun loon. De gemeente mag dat niet weigeren.

Volgens de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) is de maatregel ooit ontstaan om werklozen die verkozen geraken, aan te moedigen hun mandaat op te nemen. Dat schrijven Het Nieuwsblad en De Standaard.

Burgemeesters, schepenen en OCMW-voorzitters

"Deze burgemeesters en schepenen hebben meer tijd voor hun mandaat dan de collega's die wel nog moeten gaan werken"

De regeling geldt alleen voor burgemeesters, schepenen en OCMW-voorzitters van gemeenten met minder dan 35.000 inwoners. Hoeveel van hen daar nu een beroep op doen, is niet bekend. De kranten hebben weet van drie gevallen: in Haaltert, waar OCMW-voorzitster Gina Ver­bestel (Open&Liberaal) een extra uitkering krijgt, en in Retie, waar zowel de burgemeester als één van de schepenen er gebruik van maakt.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Liesbeth Homans (N-VA), kan niets doen aan de praktijk, want het gaat om federale wetgeving.

Voor Peter Reekmans gaat het om een onlogische en oneerlijke praktijk: "Want dat betekent dat deze burgemeesters en schepenen meer tijd hebben voor hun mandaat dan de collega's die wel nog moeten gaan werken. Ik ben zelf burgemeester van een kleine gemeente en combineer dat met een halftijdse job, maar eigenlijk zou ik me beter laten ontslaan. Dan kan ik voluit gaan voor de politiek."