Britse premier wil misbruik bitcoin 'serieus bekijken'

Digitale munten zoals bitcoin kunnen worden gebruikt voor bijvoorbeeld witwassen, drugshandel of het financieren van criminele activiteiten of terrorisme. May is daar bezorgd over.

Ze is niet alleen. Ook de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin uitte zijn bezorgdheid over het crimineel gebruik van cryptomunten. Volgens hem is dat de grootste zorg van de Amerikaanse regering als het gaat om digitale valuta. In China en Zuid-Korea, twee landen waar de bitcoin erg populair is als beleggingsinstrument, gingen er de jongste weken steeds meer stemmen op om de handel in cryptomunten te reguleren.

