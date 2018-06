Boekhouden wordt een gezelschapsspel. Op een recente briefing van Sage, een grote fabrikant van boekhoudsoftware, zaten behalve Sage nog zes dienstenleveranciers rond de tafel. Op één uitzondering na waren dat jonge bedrijven die via de cloud extra functies aanbieden, boven op de boekhoudsoftware van de accountants. Een paar dagen later schoven dezelfde spelers aan op de eerste Belgische klantenconferentie van Exact, de Nederlandse boekhoudsoftwarefabrikant. De boekhoudsoftware verdwijnt bij de accountants onder de motorkap. Aan de in- en de uitvoerkant kiezen de kantoren voor gespecialiseerde diensten van snelgroeiers zoals Codabox en Silverfin. Zij blijven de motor, de 'boekingfabriek'. Dankzij de nieuwkomers kunnen de accountants beter automatiseren en meer tijd vrijmaken voor hun rol als bedrijfsadviseurs.

