Bijna acht op de tien particulieren kiezen voor benzinewagen

Bij de particuliere klanten blijft het marktaandeel van de diesel het hoogst in Wallonië, met 26,9 procent (19.114 auto's). In Vlaanderen bedraagt dat cijfer 12,5 procent (11.057 auto's) en in Brussel 14,1 procent (1.281 auto's).

Wanneer de volledige markt, inclusief de bedrijfswagens, in acht genomen wordt, dan bedraagt het marktaandeel van de dieselauto tijdens de eerste zes maanden van dit jaar 36,14 procent (119.746 wagens) en dat van de benzinewagen 58,05 procent (192.369 wagens). Waar de diesel eind 2011 nog goed was voor niet minder dan 75,3 procent van de markt voor nieuwe auto's, heeft hij sindsdien voortdurend zijn marktaandeel zien slinken: eind 2017 bedroeg dat aandeel nog maar 46,3 procent. En tussen 1 januari en 30 juni van dit jaar is de verkoop van dieselwagens nog verder achteruitgegaan.

CO2-emissies

Vooral de benzinewagens profiteerden van die daling, met een marktaandeel dat gestegen is van 48,2 procent eind december 2017 tot 58 procent op 30 juni van dit jaar. De volledig elektrische wagen weet dan weer nauwelijks te profiteren van de achteruitgang van de diesel. Eind 2017 lag het marktaandeel van de elektrische wagen op slechts 0,50 procent, op 30 juni van dit jaar is dat op 0,51 procent. Het aandeel van de wagens op aardgas steeg van 0,46 procent eind vorig jaar naar 0,86 procent op 30 juni.

Febiac wijst erop dat de algemene achteruitgang van de diesel niet zonder gevolgen blijft voor de gemiddelde CO2-emissies van nieuwe auto's die in België ingeschreven worden. Omdat een dieselmotor in verhouding minder CO2 uitstoot dan een vergelijkbare benzinemotor, impliceert de achteruitgang van het aantal ingeschreven dieselauto's volgens Febiac dat de gemiddelde daling van de CO2-emissies die de Belgische autosector tot nu toe elk jaar kon voorleggen, trager zal verlopen.