Beurskoers Nyrstar neemt een duik

Nyrstar heeft maandag nochtans niets aangekondigd. Het bedrijf presenteert pas woensdag zijn halfjaarresultaten. Mogelijk spelen de dalende zinkprijzen op de internationale markt een rol. Zink staat al weken onder druk door vrees voor de gevolgen van een wereldwijde handelsoorlog.

Ook beurswaakhond FSMA heeft de opvallende koersbeweging opgemerkt. 'Maar tot nu toe denken we eerder dat het met speculatie en nervositeit in de aanloop naar de publicatie van de resultaten heeft te maken', zegt een woordvoerder. 'Verschillende analisten verwachten slechte resultaten.'

Na de publicatie van de cijfers zal de FSMA een analyse uitvoeren om na te gaan of er misschien sprake is geweest van voorkennis. 'Dat doen we sowieso bij grote koersbewegingen', klinkt het. 'Zo'n analyse kan eventueel later uitmonden in een onderzoek.'