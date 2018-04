Betaalt u binnenkort via sociale media?

Vorig jaar steeg het aantal gebruikers van sociale netwerken in ons land met 9 procent. En Facebook is, ondanks alle heisa rond privacy, nog altijd het populairste platform, ook voor het sturen van berichtjes. Het is dan niet verwonderlijk dat CEO Mark Zuckerberg de gebruikers van zijn Messenger-app ook onderling betalingen laat uitvoeren en ontvangen. Zulke 'peer-to-peer'-transacties kunnen al in Engeland en Frankrijk, maar nog niet in België.

