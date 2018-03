Benzine woensdag duurder

De maximumprijs voor benzine 98 bedraagt dan 1,4690 euro per liter, of een stijging met 1,2 cent. Voor 98 E10 komt er ook 1,2 cent bij tot 1,4770 euro per liter. Aanleiding voor de prijsstijgingen is het duurder worden van olieproducten of biocomponenten op de internationale markten.