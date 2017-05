Wie de bolide volgooit met benzine 95 E10, betaalt maximaal 1,423 euro per liter aan de pomp, of een stijging met 1,3 cent. De maximumprijs van super 98 stijgt 1 cent tot 1,482 euro per liter, zo meldt de federale overheidsdienst Economie donderdag.

Bij diesel komt er 1,3 cent bij tot een maximumprijs van 1,313 euro per liter aan de pomp. De hogere prijzen zijn het gevolg van de schommelingen van de noteringen van de olieproducten en van de biocomponenten op de internationale markten.