Belgische banken en telecom maken komaf met kaartlezers en tokens

De vier grootbanken en drie grote telecomspelers in ons land lanceren vandaag de mobiele applicatie 'itsme', een soort digitale identiteit die het inloggen gevoelig moet vergemakkelijken.

De app werd ontwikkeld door het consortium Belgian Mobile ID. Daarin bundelen grootbanken Belfius, BNP Paribas Fortis, KBC en ING hun krachten met telecomoperatoren Orange, Proximus en Telenet.

'Itsme' vervangt alle wachtwoorden, gebruikersnamen, tokens en kaartlezers door een soort digitale identiteit, waarmee smartphonegebruikers onder meer online kunnen bankieren en winkelen.

Identiteitsfraude uitsluiten

De app is vandaag voorgesteld in aanwezigheid van telecomminister Alexander De Croo (Open Vld) en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Jan Jambon (N-VA). Die laatste verzekert dat 'itsme' veilig is, en zaken als identiteitsfraude zo goed als uitsluit.

'Itsme' is nu al beschikbaar voor de onlinediensten van een zestal partners, waaronder HR-dienstverlener Randstad en digitale administratietool Doccle. Vanaf de zomer wordt het systeem stap voor stap verder uitgerold, naar de applicaties van de bank- en telecompartners. Vanaf 2018 stappen ook de overheidsapplicaties mee in het verhaal.

Alle Belgische simkaarten worden de komende maanden eerst compatibel gemaakt. In de meeste gevallen verandert er niets, maar zowat 20 procent van de smartphonegebruikers zal zijn of haar simkaart wel moeten vervangen.

Gebruikers van Android- of iOS-smartphones kunnen de app nu al downloaden. Windows-telefoons worden niet ondersteund. De app moet daarna wel nog geactiveerd worden met de elektronische identiteitskaart en kaartlezer, "maar dat is dan de laatste keer dat je die moet gebruiken", aldus minister De Croo.