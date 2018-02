Belgen doen amper aan successieplanning

De rondvraag werd deze maand door Ipsos uitgevoerd bij 1.050 Belgen. Een derde van de respondenten verklaarde een financieel of vastgoedvermogen te hebben opgebouwd, terwijl 32 procent dat nog van plan is. De rest toonde geen interesse of had er de middelen niet voor.

Voor een meerderheid (78 procent) wordt het vermogen opgebouwd via inkomsten uit arbeid. Pas op de tweede plaats komt een erfernis of beleggingen. 'We stellen vast de Belg met de voetjes op de grond staat', zegt François Descheemaeker van het vermogensdepartement bij CBC. 'Hij wil wel iets nalaten, maar niet te veel en niet te snel'.

Toch wordt er nog maar weinig aan actieve successieplanning gedaan. Slechts één op vijf van de 55-plussers hebben dit al gedaan, met behulp van een professioneel. De bank wijst erop dat op 1 september een belangrijke hervorming van het erfrecht plaatsvindt, die van invloed kan zijn op de successieplanning.