Belg drinkt minder pils en cola op café

Pilsbier blijft het meest populaire drankje op café. Het pintje was vorig jaar goed voor een marktaandeel van net geen derde (32,3 procent).

Maar het traditionele pintje wordt wel minder populair, met een terugval van -3,8 procent tegenover 2016.

Speciaalbieren zijn dan weer meer in trek. De verkoop van zware speciaalbieren steeg met 4,9 procent tot een marktaandeel van 13,4 procent, goed voor een tweede plaats op café. Bij de lichte speciaalbieren was er een daling van de consumptie met 2,2 procent.

Ook de consumptie van frisdrank en water boert achteruit, blijkt uit de cijfers van Febed. Van cola bijvoorbeeld - goed voor een marktaandeel van ruim 10 procent - werd er vorig jaar 4,8 procent minder gedronken.

Bij de waters was er een daling met 1,2 procent. Plat water heeft een marktaandeel van ruim 15 procent en spuitwater van 10 procent.

Alles samen daalde het drankverbruik in de horeca in 2017 met gemiddeld 2,1 procent. Febed stelt vast dat nieuwigheden zoals niet-alcoholische dranken (+43,8 procent) of gearomatiseerde waters (+4 procent) het almaar beter doen.

De consumptie ervan steeg sterk, maar die dranken vertegenwoordigen nog altijd een erg beperkt marktaandeel. Volgens de federatie neigt de consument steeds meer naar gezonde dranken.

Witte kassa

Eind vorig jaar stelde de Fod Economie al vast dat de Belg minder uitgeeft op café en restaurant. In 2016 werd een gemiddelde van 720 euro per persoon (drank en maaltijden) opgetekend, een daling met 3 procent tegenover twee jaar eerder. De uitgaven voor dranken zonder maaltijd zakten met 14 procent.

"Mensen drinken vaker onderweg, maar minder op café", zegt Febed-directeur Gilles Vandorpe in een toelichting aan De Standaard. "Daardoor verliezen onze traditionele verkooppunten aan cliënteel", luidt het.

Filip Vanheusden, voorzitter van Horeca Vlaanderen, wijt de dalende consumptie op café aan de stijgende prijzen. "Door de witte kassa zijn de prijzen sterker toegenomen dan de inflatie. Maar er zijn grenzen aan wat mensen willen betalen." Volgens hem gaan de prijzen nog stijgen. "De rendabiliteit in de sector is te laag. Om de leefbaarheid op lange termijn te garanderen, moeten de kosten dalen of de prijzen stijgen", zegt hij in De Standaard.