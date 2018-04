Beleggerscompetitie: Weinig verschillen na korte beursweek

Het resultatenseizoen is achter de rug. Daarom moeten de beleggers zich op andere factoren richten die de aandelenmarkten in beweging kunnen brengen. Overnames zijn een mogelijkheid, maar waarschijnlijk zal de dreigende handelsoorlog een grotere impact hebben. Na China komt ook Mexico weer in het vizier van de Amerikaanse president Trump, want hij wil het NAFTA-handelsverdrag opzeggen. De Chinezen lieten weten niet bang te zijn van een handelsoorlog.

rafken opnieuw aan de leiding

Alhoewel rafken niet erg actief was, hernam hij wel de algemene leiding. Hij verrichtte slechts één transactie. Hij kocht het aandeel van bpost bij, dat een geweldige afstraffing kreeg na tegenvallende cijfers. Naast een turbo long op de Nederlandse AEX-index bezit rafken nog een gespreide portefeuille aandelen, zoals Aegon, AXA, Agfa-Gevaert, Deutsche Bank, Euronav en Ontex. Zijn voorsprong op de achtervolgers is redelijk klein. Op de tweede plaats staat futurebuilder, die winst nam op een deel van zijn portefeuille en dus voorlopig even de kat uit de boom kijkt. De voorlopige derde in de rangschikking is tapatoovu.

Winnaar zesde week

Omdat de afgelopen week slechts vier beursdagen telde, was het geen verrassing dat het resultaat van de winnaar kleiner was dan dat van andere weken, ook al omdat de spelers hun resultaat niet meer konden opsmukken door vrienden uit te nodigen en de competitie te delen op Facebook. De primus inter pares is de portefeuille Edward I, die een resultaat van 6,72 procent boekte. De beheerder deed weinig of niets. Alleen maandag kocht hij voor zowat 2000 euro bijkomende turbo's long op de Bel-20-index. Daarnaast beantwoordde hij trouw de dagelijkse quizvraag en liet hij zijn aandelenportefeuille het werk doen. Die bevat onder meer AB Inbev en Engie, aandelen die een leuke vooruitgang lieten zien, maar ook kneusjes zoals Ontex en TomTom, waarop hij een redelijk verlies lijdt.

Turbo's kopen

Sommige spelers vroegen zich af hoe concurrenten erin slagen voor meer dan 5000 euro aan turbo's in portefeuille te nemen. Dat komt omdat het systeem zich voor de berekening van het maximum van 5 procent van de waarde van de portefeuille baseert op de actuele waarde van de turbo's. Soms kan het een goede strategie zijn turbo's bij te kopen als de koers ervan gedaald is.

We geven een voorbeeld, uitgaand van een portefeuillewaarde van 100.000 euro. Een speler koopt 1000 turbo's ABC tegen 5 euro, goed voor een investering van 5000 euro. Nadien zakt de waarde van turbo ABC tot 3 euro. De waarde van dat pakket is daardoor gedaald tot 3000 euro, zodat hij 666 turbo's kan bijkopen voor een bedrag van 1998 euro. Die turbo's staan in de boeken voor 6998 procent, terwijl op geen enkel moment de limiet van 5 procent is overschreden. Omgekeerd, als de speler turbo's koopt voor een initieel bedrag van 3000 euro en de waarde ervan toeneemt tot 5000 euro, kan hij zich geen bijkomende turbo's aanschaffen.