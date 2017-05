Beleggerscompetitie is klaar voor de eindspurt

In de elfde week van de Beleggerscompetitie konden de Europese aandelenmarkten de stijgende trend vasthouden. Vooral de Bel-20 deed het schitterend, want de Belgische sterindex rolde met sprekend gemak de weerstand op 4000 punten op. De trend blijft tot nader order sterk stijgend.

Zondag vond de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen plaats, en die werd zoals verwacht met overmacht gewonnen door de centrumkandidaat Emmanuel Macron. De hamvraag is hoe de aandelenmarkten op die uitslag zullen reageren. Volgt een nieuwe hausse of hadden de markten al een voorschot genomen na de eerste ronde en wordt een daling ingezet? In ieder geval moeten de spelers in de laatste week van de Beleggerscompetitie, die op vrijdag 12 mei 2017 eindigt, nog belangrijke strategische keuzes maken.

Het wordt best nog spannend. De verschillen tussen de koplopers zijn miniem en er zal zeker op het scherp van de snede worden gespeeld. Het valt op dat alle spelers in de top vijf een turbo long op de Franse CAC40-index of de Bel-20 in portefeuille hebben, waarop ze een grote winst boeken. Alle leidende spelers zijn bovendien volledig belegd en velen bezitten een portefeuille met financiële aandelen. Dat is zeker een verstandige keuze, omdat de financiële waarden de laatste tijd zijn uitgegroeid tot zeer beweeglijke aandelen. Als aan de recente hausse een verlengstuk kan worden gebreid, zal hen dat geen windeieren leggen.

Winnaar week elf

Met een aanzienlijke voorsprong van bijna 2 procent werkte de portefeuille Jan Yoens zich uit tot de verdiende winnaar van het elfde en laatste weekklassement. In een week boekte deze speler een vooruitgang van 8,72 procent. Hij toonde zich niet bijzonder actief tijdens de verslagweek, maar hij liet zijn portefeuille financiële aandelen, die hij al vroeger had samengesteld, het werk doen. Hij kocht alleen minieme hoeveelheden aandelen van AXA, BNP Paribas en Deutsche Bank bij. Een groot aandeel in zijn prestatie had de turbo long 3400 op de Bel-20. Op dat afgeleide product boekte hij vrijdag een winst van maar liefst 134 procent. Ook in de algemene rangschikking maakte Jan Yoens een grote sprong voorwaarts. Vrijdag was hij opgeklommen tot de veertiende plaats.

Nieuwe topvijf

Een beetje verrassend is dat de top vijf er geheel anders uitziet dan vorige week. Zo'n grote verschuiving hebben we zelden gezien. Aan de leiding staat de portefeuille emile50. Interessant is dat die speler de afgelopen week helemaal niets heeft gedaan dan getrouw de dagelijkse, niet zo moeilijke quizvraag correct te beantwoorden. Dat zorgde voor een extra 1250 virtueel geld in zijn portefeuille. De portefeuille van emile50 bevat vooral financiële aandelen met als vreemde eend in de bijt Aedifica en Danone. Toevallig of niet zijn dat de aandelen waarop hij de minste winst boekt. Hij bezit een tracker op de Europese banksector. Tot slot schafte hij zich een turbo long op de Franse CAC40-index aan met een stoploss van 4540. Daarop boekte hij vrijdag een winst van bijna 85 procent.

De tweede plaats wordt bekleed door pieterpijls, die ook de eerste student is. De afstand die hem van emile50 scheidt, is zeker overbrugbaar. Hij heeft vijftien aandelen in portefeuille waarvan de helft financiële waarden, maar hij mikt ook op Adidas, Aedifica, Econocom, EVS, Galapagos, Melexis en Valeo. Op de turbo long op de Bel-20 met stoploss 3400 boekt hij een winst van 129 procent. Het voorlopige podium wordt vervolledigd door de portefeuille malv49. Die deelnemer heeft met Crédit Agricole en ING Groep slechts twee financials in portefeuille. Met twee turbo's long op de Bel-20 en de CAC40 mikt ook hij op een voortzetting van de hausse van beide indexen.

Voorlopige stand 5 mei 2017*

Algemeen

1 emile50 +37,13%

2 pieterpijls +36,52%

3 malv49 +36,19%

4 jhochner +35,70%

5 ivica +34,96%

Studenten

1 pieterpijls +36,52%

2 jhochner +35,70%

3 ArnoDeroost +32,51%

4 Ziim +30,95%

5 frederikvr +28,58%

*Onder voorbehoud van goedkeuring door de gerechtsdeurwaarder