Beleggerscompetitie: Het is één tegen allen

Het resultatenseizoen is nog altijd in volle gang. Dat blijft zo tot 31 maart, de uiterste dag dat de beursgenoteerde bedrijven hun jaarcijfers over 2017 mogen publiceren. De prijs voor het slechtst presterende Belgische aandeel was vorige week verrassend weggelegd voor bpost. Die waarde laat doorgaans weinig schommelingen zien, maar kreeg een afstraffing door de tegenvallende prognoses. Ook de lijken die uit de kast vielen na de overname van het Amerikaanse Radial werden bpost niet in dank afgenomen. Nog in Brussel viel Bekaert bij de jaarlijkse herschikking uit de Bel-20-index, waar Ablynx de vrijgekomen plaats tijdelijk inneemt.



Rafken stevig aan kop

In de Beleggerscompetitie staat de portefeuille rafken stevig aan de leiding. De voorsprong van meer dan 6 procent op de naaste achtervolgers is indrukwekkend. Dat hebben we in de afgelopen edities nog nooit gezien. Uiteraard is de hamvraag of die speler zijn voorsprong kan behouden, want de Beleggerscompetitie heeft nog zes weken voor de boeg. Rafken verdiende bijkomend virtueel geld door vrienden uit te nodigen en hij sprokkelde geld via succesvolle trades met turbo's op de AEX, zowel short als long. Momenteel mikt hij op een hausse, maar hij gaat zeker niet voluit.

Op de tweede plek staat de portefeuille iyadjin, die ook de haussekaart trekt en goed geld verdiende met een turbo long op olie. De derde plaats wordt voorlopig ingenomen door AZFPAY, die volledig is belegd en dus ook mikt op een verdere stijging.



Winnaar vierde week

De posities aan de top van het weekklassement veranderden bijna permanent. Ook tijdens de slotdag was het stuivertje wisselen. Uiteindelijk werd het vierde weekklassement in de wacht gesleept door de portefeuille rosolch, met een winst van 5,94 procent. Dat percentage ligt heel wat lager dan vorige week, maar dat komt omdat de aandelenmarkten deze week minder grote schommelingen lieten zien. Het recept van rosolch was eenvoudig. Hij mikte op een baisse van de beurzen en daarom kocht hij trackers short op de belangrijkste Europese indexen (DAX, CAC en Eurostoxx50). Dat combineerde hij met de aankoop van een turbo short op de Amerikaanse Dow-Jonesindex, waarop hij een winst van bijna 30 procent boekte. Ook sleepte hij 3000 euro extra virtueel geld in de wacht door vrienden uit te nodigen en de wedstrijd te liken op Facebook.



Virtueel geld voor vrienden: laatste kans

Deelnemers krijgen nog virtueel geld als ze vrienden uitnodigen en de wedstrijd delen op Facebook tot vrijdag 23 maart 2018. Per vriend die op de link klikt en een portefeuille aanmaakt, incasseren ze 500 euro virtueel geld met een maximum van 2500 euro. Wie de Beleggerscompetitie deelt op Facebook, steekt virtueel 500 euro geld op zak. Ook als die datum is verstreken, kunnen deelnemers vrienden blijven uitnodigen, maar ze krijgen daar geen geld meer voor.

Het is nog niet te laat om zich aan te melden voor de Beleggerscompetitie. De wedstrijd eindigt op vrijdag 27 april 2018 en iedere speler maakt nog kans om een van de resterende weekklassementen in de wacht te slepen. De weekprijs van 1000 euro in aandelen is toch leuk meegenomen. Wie zijn beleggerscapaciteiten wil testen of zijn krachten wil meten met familieleden, collega's of vrienden, kan zich inschrijven op de website beleggerscompetitie.knack.be.