Beleggerscompetitie: Focus op Frankrijk

Uiteindelijk behaalden de centrumkandidaat Emmanuel Macron en de ultrarechtse Marine Le Pen de meeste stemmen. Tenzij er een aardverschuiving gebeurt, lijkt het aannemelijk dat de 39-jarige Macron de volgende president van Frankrijk zal worden. De financiële markten zullen meer dan waarschijnlijk opgetogen reageren op dit resultaat. Dat zal de spelers die hebben gegokt op een dergelijke uitslag waarschijnlijk geen windeieren leggen, want de Franse beurs presteerde vorige week in mineur.

Winnaar week negen

Tijdens de negende spelweek kwam het tot een millimeterspurt tussen de portefeuilles -TM- en JDemunter. Uiteindelijk trok de eerstgenoemde portefeuille aan het langste eind met een voorsprong van 0,003 procent. Ziim werd een goede derde met een vooruitgang van 5,86 procent. Het is zeker interessant om vast te stellen dat de beheerder van de portefeuille -TM- deze week behalve de beantwoording van de dagelijkse quiz die in totaal 1.000 EUR virtueel geld opleverde helemaal niets deed. Zijn laatste transactie dateert van 13 april 2017 en toen kocht hij een kleine hoeveelheid turbo's short op de Brentolie bij. Zijn portefeuille financiële aandelen deed de rest. Dit bewijst nogmaals dat vele wegen naar Rome leiden en dat de spelers niet verplicht zijn om te daytraden.

Afwisseling aan de top

In de algemene rangschikking nam de portefeuille De lustige pauw het commando over. Goed om weten is dat ook deze speler vorige week nauwelijks iets ondernam. Hij verkocht een turbo short op de Franse CAC40-index en nam eveneens winst op het Nederlands-Zweedse aandeel Akzo Nobel waarop het Amerikaanse PPG aast en waarop hij een kleine winst realiseerde. Momenteel heeft hij alleen een turbo short op de goudprijs in portefeuille. Uiteraard bleef hij in het verleden niet stilstaan. Zo boekte hij grote winsten op aandelen als CFE, Galapagos, Deceuninck en Fagron. Hij beheerst eveneens het turbospel zeer goed. Getuigen de winsten van telkens meer dan 5 procent op een turbo long op de Brentolie en op een turbo short op de CAC40-index.

Op de tweede plaats staat de portefeuille Ziim, een man die ook aan de leiding gaat in het studentenklassement. Die pakte de zaken anders aan. Zijn portefeuille bestaat grotendeels uit financiële aandelen, zoals AXA, BNP Paribas, Commerzbank, Crédit Agricole, ING Groep, KBC Groep en Société Générale. Met een turbo long op de Brentolie poogt hij in te spelen op een nieuwe stijging van het zwarte goud. Met DriesB die voorlopig de vijfde plaats bekleedt, sluipt nog een andere student de top vijf binnen van het algemene klassement.

Goed om weten

De Franse presidentsverkiezingen hadden een onverwacht gevolg. Omdat BNP Paribas grote volatiliteit verwachtte na de uitslag van de eerste ronde besloot de emittent geen laatkoersen te afficheren voor de turbo's met een grote hefboom, niet alleen voor de Franse CAC40-index, maar ook voor andere indexen. Wel konden de spelers die al een turbo met een hoge hefboom in portefeuille hadden die nog verkopen. We zijn uiteraard benieuwd of iets dergelijks ook zal gebeuren tijdens de tweede ronde die gepland staat voor zondag 7 mei, een week voor de afloop van de Beleggerscompetitie.

Voorlopige stand 21 april 2017*

Algemeen

1 De lustige pauw +25,79%

2 Ziim +24,32%

3 bvv +24,21%

4 zewinner +23,04%

5 DriesB +22,23%

Studenten

1 Ziim +24,32%

2 DriesB +22,23%

3 pieterpijls +19,68%

4 Quinvest +19,45%

5 realme +18,74%

*Onder voorbehoud van goedkeuring door de gerechtsdeurwaarder