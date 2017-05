Beleggerscompetitie: De grote sprong voorwaarts

Weinig deskundigen twijfelen eraan dat Macron de tweede ronde op zijn kousevoeten zal winnen. Toch zullen de commentatoren ook uitkijken naar de score die Le Pen zal behalen. Een hoog percentage voor de uiterst rechtse kandidate kan betekenen dat de ontevredenheid bij tal van kiezers zeer diep zit. Voorts moeten de spelers in het oog houden wat er gebeurt in Noord-Korea, want de spanning blijft in die regio tot nader order te snijden. De Amerikaanse president Trump verkondigde dan weer dat de eerste honderd dagen van zijn presidentschap zowat de beste ooit waren, al zullen velen daar anders over oordelen.

Winnaar week tien

In de tiende spelweek ging de palm naar de portefeuille Xklibur met een procentuele winst van 9,54%. Dat is een procent meer dan de tweede van het klassement, jan molenaar, en tevens een van de beste prestaties van de ganse Beleggerscompetitie dit jaar. Deze speler toonde zich overigens niet al te actief tijdens de verslagweek. Dinsdag 25 april nam hij winst op zijn gehele portefeuille aandelen die bestond uit OCI, Commerzbank, Deutsche Bank, Ageas, ABN Amro, ING Groep, BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole en KBC. Andermaal hebben we te maken met een liefhebber van financiële aandelen. Voorts verkocht hij zijn turbo long op de CAC40-index waarop hij al bij al geen fabelachtige winst boekte omdat de Franse sterindex gedaald was na zijn eerste aankoop. Dezelfde dag schafte hij zich een turbo short op de CAC40 aan die hij twee dagen later weer verkocht met een beperkte winst. Toch volstond die strategie om het weekklassement in de wacht te slepen.

Alweer een nieuwe leider

In de algemene rangschikking staat de portefeuille Ziim momenteel aan kop. Na de koersexplosie op maandag 24 april besloot hij om winst te nemen op de turbo long op de Franse CAC40-index. Tevens verkocht hij het grootste gedeelte van zijn portefeuille die vooral uit financiële aandelen bestond. Op die manier verzilverde hij de mooie winst die hij al had. Lang bleef Ziim, die ook leider is in het studentenklassement, niet bij de pakken zitten. Donderdag kocht hij opnieuw een lading financiële aandelen die hij dezelfde dag weer met een miniem verlies verkocht. Momenteel bestaat zijn portefeuille uit Ablynx, Arcelor Mittal, Galapagos, Nyrstar en UCB. Voorts kocht hij een turbo short op de EUR/USD waarmee hij dus mikt op een daling van de waarde van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro waarop hij een klein verlies op papier boekt. Hij is slechts voor iets minder dan de helft belegd. We zijn uiteraard wat hij nog in petto heeft.

Goed om weten

De resultatenstroom over het eerste kwartaal is op volle gang gekomen. Beleggers die aandelen kopen van bedrijven die met resultaten komen en die beter dan verwachte cijfers presenteren, kunnen daarvoor worden beloond. Omgekeerd, wie aandelen in portefeuille heeft van bedrijven die tegenvallende resultaten bekendmaken, kunnen worden getrakteerd op een koersdaling. Ook wanneer een overname wordt afgeblazen, kan een aandeel terrein verliezen. De beleggers die Exmar in portefeuille hadden weten daar alles van nadat het Nederlandse Vopak de overname van de FRSU's afblies.

Voorlopige stand 28 april 2017*

Algemeen

1 Ziim +32,51%

2 bvv +32,07%

3 zewinner +31,20%

4 Super Magnolia +28,79%

5 De lustige pauw +28,74%

Studenten

1 Ziim +32,51%

2 pieterpijls +28,16%

3 jhochner +27,23%

4 ArnoDeroost +25,37%

5 Quinvest +23,30%

