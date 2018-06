Beleggers Tesla behouden het vertrouwen in Musk

Musk kwam vorige maand onder vuur te liggen toen hij weigerde om te antwoorden op een aantal kritische vragen van analisten. Door gemiste doelstellingen en het verbranden van veel geld om de productie van Model 3 op orde te krijgen, stond het aandeel van Tesla de afgelopen maanden flink onder druk. Daarenboven waren er verschillende dodelijke ongevallen, waarbij de Autopilot -het systeem waarmee de wagens zelfstandig kunnen rijden- was ingeschakeld.

Toch staat de positie van de 46-jarige Tesla-topman niet ter discussie. Musk, die 20 procent van de aandelen van het bedrijf controleert, behoudt zowel de post van CEO als van voorzitter. Hij verzekerde de aandeelhouders ook dat Tesla de productiedoelstellingen voor zijn belangrijke Model 3 zal kunnen voldoen. 'De bouw van 5.000 wagens per week tegen eind deze maand is vrij waarschijnlijk', klonk het. Wel gaf hij aan dat het 'heel moeilijk' is om een bedrijf voor massaproductie te worden. Momenteel rollen er 3.500 stuks per week van de band.