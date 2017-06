Woekerpolissen strop rond de nek van Nationale Nederlanden?

Een belangrijke daler op de beurs van Amsterdam vandaag was NN Group (-3,4%). Nationale Nederlanden, de afgesplitste verzekeringspoot van ING, leed een gevoelige nederlaag. Het arbitrage-orgaan Kifid oordeelde dat de verzekeraar is tekortgeschoten in de informatieverplichting aan een bepaalde klant van zijn beleggingsverzekeringen, in Nederland bekend onder de woekerpolissen.

NN Group moet 7000 euro kosten aan die klant terugbetalen. De Nederlandse verzekeraar gaat niet akkoord met de stelling, maar kan niet in beroep gaan en zal de kosten terugbetalen. Volgens Adriaan De Gier, de advocaat van de belangenvereniging Wakkerpolis NNClaim, heeft de uitspraak gevolgen voor alle klanten die sinds 1990 een beleggingsverzekering bij Nationale Nederlanden hebben genomen. Gemiddeld tegen 5500 euro kosten per klant kan het prijskaartje dan ook oplopen tot 2,75 miljard euro voor NN Group, volgens de advocaat. Dat is de volledige winst van bijna drie jaar van de verzekeraar. De markt is dan ook ongerust, maar NN Group sust: "Dit is een individueel geval en een individuele uitspraak." Wordt ongetwijfeld vervolgd.

De nieuwsstroom voor de aandeelhouders van de Duitse elektriciteitsproducent RWE (-2,2%) is duidelijk aan het verbeteren de jongste maanden. De aandeelhouders hebben zowel dit als vorig jaar geen dividend gekregen. Onder meer wegens de nucleaire heffing van de Duitse overheid. Maar op 7 juni heeft het Duitse grondwettelijke hof in Karlsruhe die heffing vernietigd. RWE krijgt dan ook 1,7 miljard euro teruggestort van de Duitse staat en dat betekent dat de aandeelhouders volgend jaar een speciaal dividend van 1 euro bruto per aandeel zullen krijgen als compensatie voor de twee jaren zonder dividend. Een aantal analisten is minder blij met de aankondiging en had liever gezien dat RWE voor schuldenafbouw zou kiezen.

In Ierland werd het een heugelijke dag voor de overheid. Met succes werd 25 procent van de aandelen van Allied Irish Banks aangeboden en zal de Ierse grootbank volgende week dan ook een succesvolle rentree op de beurs maken. Dat is zowat zeven jaar nadat Allied Irish Banks door de overheid diende gered te worden in volle financiële crisis. De beursgang brengt de Ierse staat 3 miljard euro op en laat de ruimte om de komende tijd nog meer aandelen te verkopen en zo een belangrijk deel van de som waarmee de bank werd gered, te recupereren.