Winnaar Beleggerscompetitie: 'Gedisciplineerd de strategie blijven volgen'

De Beleggerscompetitie, het gezamenlijke initiatief van Keytrade Bank en Trends, vierde dit jaar zijn twintigste jubileum. Zowat 20.000 deelnemers zetten hun beste beentje voor om de hoofdprijs, 10.000 euro in aandelen, in de wacht te slepen. Daarnaast konden negen weekwinnaars elk 1000 euro in aandelen naar huis nemen.

...