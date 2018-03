'Wie in klassieke edelmetalen wil investeren, hoeft zich niet te beperken tot goud'

De goudprijs klom met 16 procent in het eerste kwartaal van 2016. Dat was het beste trimester voor de goudprijs in bijna dertig jaar (sinds het derde kwartaal van 1986). Toen kon even de link worden gelegd met eerdere periodes uit de geschiedenis. In de 17de en 19de eeuw was er een stormloop op goud en migreerden arbeiders massaal naar gebieden waar grotere hoeveelheden van het gele metaal waren gevonden.

