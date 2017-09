Welkom in de wondere wereld van tak23

Beleggers kunnen onrechtstreeks investeren in fondsen via de omweg van een tak23-beleggingsverzekering. Die producten blijven buiten schot in het Zomerakkoord, waarin nochtans heel wat extra belastingen voor fondsenbeleggers werden geïntroduceerd. Dat zou de tak23 de wind in de zeilen kunnen geven, maar beleggers mogen zich niet blindstaren op de fiscaliteit.