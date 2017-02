Verzekeringen mét garantie

Als je belegt in levensverzekeringen naar Belgisch recht met een gewaarborgd rendement, dan geniet je van een bescherming van maximaal 100.000 euro "per persoon" en "per verzekeringsmaatschappij" als de verzekeraar failliet zou gaan. Concreet gaat het om de klassieke Tak 21- of spaarverzeke...