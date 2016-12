Welke beleggingsthema's zien de Belgische strategen voor 2017?

De voorbije jaren hebben de centrale bankiers als brandweerlui van de wereldeconomie overal brandjes geblust. De overheden moeten hun rol nu overnemen door economische hervormingen door te voeren, die de groei op lange termijn ten goede komen. We vroegen aan twaalf strategen en economen welke besognes de beurzen het komende jaar en de komende jaren in de ban zullen houden. We zetten de drie meest geciteerde thema's voor u op een rij.

1. Politieke onzekerheid

De brexit en de verkiezing van Donald Trump tot Amerikaans president maakten van 2016 een jaar vol politieke verrassingen. Ook 2017 belooft hoogspanning: in Nederland, Frankrijk en Duitsland - drie kernlanden van de Europese Unie en de eurozone - vinden verkiezingen plaats. Door het succes van populistische partijen als de PVV van Geert Wilders, het Front National en Alternative für Deutschland in een tijdperk van wat post truth politics is gaan heten, durft niemand nog met zekerheid de afloop te voorspellen. Ook in ons land dreigt de politieke koorts toe te nemen in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 en de federale verkiezingen van een jaar later.

Ook 2017 belooft een jaar vol politieke spanningen te worden. Cash kan daarom een belangrijke rol spelen in uw portefeuille. Om in te spelen op kansen als de markten weer eens overdrijven, maar net zo goed om te schuilen.

2. Hogere rente

De Belgische tienjaarsrente is de voorbije weken spectaculair geklommen. Een hogere rente betekent dat lenen weer duurder wordt voor wie een woning wil kopen, of voor wie diep in de schulden zit en geregeld opnieuw bij beleggers moet aankloppen, zoals onze armlastige overheid.

Als de klim van de rente in 2017 doorzet, is dat niet zozeer een trend, maar een trendbreuk. Sinds de jaren tachtig zijn de rentes - buiten een occasionele opflakkering - alleen maar gedaald. Omgekeerd zijn de obligatiekoersen al die tijd gestegen. Misschien zijn we nu dus getuige van het begin van het einde van wat weleens 'de langste rally uit de geschiedenis' is genoemd.

Hoe moet u zich beschermen als de grootste obligatiezeepbel uit de geschiedenis leegloopt of zelfs uit elkaar klapt? Als de economie aantrekt, is de beurs een goed idee.

3. Infrastructuur

Donald Trump beloofde tijdens zijn campagne dat hij 1000 miljard dollar zou investeren in infrastructuur als hij tot Amerikaans president werd verkozen. Het Plan-Juncker om de investeringen in Europa een duw in de rug te geven, is bescheidener dan de intenties van Trump, maar het is toch indrukwekkend. De Europese Unie mikt op 500 miljard euro aan investeringen tegen 2020. Meer en meer lidstaten lijken ook zelf hun duit in het zakje te willen doen.

"Investeren in infrastructuur is investeren in groeipotentieel op lange termijn", vindt Luc Aben, de hoofdeconoom van Van Lanschot Bankiers. "Een begrotingsbeleid dat meer gericht is op groei en minder op besparingen, kan de investeringen een duw in de rug geven. De politieke geesten in Europa schuiven zachtjes in die richting op. De brexit was wellicht ook een wake-upcall die duidelijk maakte dat in Europa een politieke tegenzet nodig is om populistische tendensen tegen te houden."