We hebben het beste even gehad op de Westerse beurzen

De eerste helft van 2017 heeft een heel ander gedaante dan de eerste helft van vorig jaar. Aandelenbeleggers mogen absoluut niet mopperen over de eerste zes maanden. In de eerste helft van 2016 zorgden de Chinese groeicrisis en later de verrassende uitslag van het brexitreferendum voor dieprode beurscijfers. In Europa werden die verliezen pas tegen het einde van het jaar weer weggewerkt. Dat betekent dat de tweede jaarhelft een stuk beter was, en vooral in het laatste kwartaal werden alle remmen losgegooid toen Donald Trump verrassend tot Amerikaans...