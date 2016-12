Wat u moet weten over onlinevermogensbeheer

"In het huidige klimaat van aanhoudend en historisch lage rentes zien wij een toenemende behoefte onder particulieren om via het internet en voor een laag instapbedrag hun beleggingen te laten verzorgen door een expert in vermogensopbouw", zegt Vincent Germyns, de CEO van BinckBank. De internetbank kiest voor een "asymmetrische benadering" van beleggen, omdat de klanten volgens Binck liever "een deel van het opwaarts potentieel opgeven voor een betere bescherming tegen het neerwaartse risico". Het geautomatiseerde beheer werd 'Binck Laten Beleggen' gedoopt.

