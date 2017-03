Wachten op de Fed

De angst voor een eclatante zege van Geert Wilders is latent aanwezig. Daarnaast is er de algemene verwachting dat de Amerikaanse rente wordt opgetrokken met 25 basispunten (0,25%). Maar vooral de commentaar van voorzitter Janet Yellen zal de verdere koersevolutie van Wall Street op korte termijn bepalen.

Een nieuwe beursdag, een nieuwe grote overname. Niet voor het eerst het afgelopen jaar komt die uit de wereld van de halfgeleiderproducenten. Intel (-2,3%) doet zijn op één na grootste overname door 15 miljard dollar op tafel te leggen voor het Israëlische Mobileye. Dat is een premie van 34 procent tegenover de slotkoers van vrijdag. Daarmee wordt opnieuw een specialist in autotechnologie overgenomen. Mobileye fabriceert chips voor zelfrijdende wagens, een van de grootste toekomstkansen in de chipsector voor de komende jaren. De markt vindt de prijs wel aan de hoge kant.

De markt kon de keuze voor de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur bij HSBC Holdings (+1,0%) wel appreciëren. Vooral bij de aanvang van de handel ging de koers flink hoger. Mark Tucker komt over als de topman van de middelgrote verzekeraar AIA, waar hij een prima palmares opbouwde. Hij deed het aandeel van AIA veel beter presteren dan dat van HSBC, dat de financiële crisis nog niet helemaal heeft verteerd. Een van de belangrijkste taken van Tucker wordt het zoeken van een opvolger voor CEO Stuart Gulliver, die volgend jaar op pensioen wil gaan. De markt vindt Tucker de ideale man voor de baan en verwacht dat hij een sterke CEO kan aantrekken om HSBC - nog altijd een van de grootste financiële instellingen ter wereld, met 235.000 personeelsleden in 70 landen - er helemaal bovenop te brengen.

Een van de grootste stijgers op de Brusselse beurs was Nyrstar (+3,5%). Dat is de jongste weken en maanden weleens anders geweest. Het metalenbedrijf kreeg een ratingverhoging van de kredietbeoordelaar Moody's, na de succesvolle plaatsing van 400 miljoen euro obligaties op zeven jaar vorige week. Bovendien is het de beleggers opgevallen dat de jongste dagen zowel de nieuwe topman Hilmar Rode en de nieuwe operationele directeur Frank Rittner 150.000 Nyrstar-aandelen hebben gekocht en ze ieder bijna 1 miljoen euro hebben geïnvesteerd in het bedrijf waarvan ze mee het topmanagement uitmaken.

Dinsdag is het vooral uitkijken naar het inflatiecijfer en de ZEW-indicator die het investeerdersvertrouwen in Duitsland meet. Er verschijnen ook cijfers over de industriële productie in de Europese Unie. Volkswagen maakt zijn jaarresultaten bekend.