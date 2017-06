Waarom ECB en co nog steeds bezorgd zijn om lage inflatie

Begin dit jaar leek 2017 een keerpunt te worden voor de wereldwijde monetaire politiek. De Federal Reserve had net haar voornaamste rentevoet met een kwartpunt verhoogd. Naar verwachting zouden er dit jaar nog drie verhogingen volgen. Misschien zelfs meer als een nieuw Republikeins Congres het met een nieuwe president eens zou worden over belastingverlagingen. In dat geval zouden lage rentes niet langer "het enige instrument" zijn voor een stimuleringsbeleid.

...