Waarom bitcoin zo populair is

De zeer volatiele koers van de bitcoin lag begin augustus vorig jaar nog lager dan 500 dollar. Zo'n twee jaar geleden was één bitcoin zelfs minder dan 200 dollar waard. Ondertussen schommelt de koers rond 970 dollar.

De bitcoin is de afgelopen maanden in trek door alle onzekerheid in de internationale economie. Volgens analisten wordt de populariteit van de munt versterkt door een sterke vraag uit China, waar de virtuele valuta door beleggers wordt gezien als een interessant alternatief voor de onder druk staande eigen yuan.

Populair in woelige tijden

Ook in onze contreien wint de munt aan populariteit in woelige tijden. De munt steeg stevig in waarde toen bijvoorbeeld Donald Trump de Amerikaanse presidentsverkiezingen won, of toen de Britten voor een brexit stemden.

Volgens Paul Buitink, die Reintvent.Money organiseert, een conferentie over de toekomst van monetaire systemen hebben ook de Venezolanen hun stempel gedrukt op de waardebepaling van bitcoin. "In Venezuela zoeken inwoners een antwoord op de inflatie en vinden dat in de vorm van bitcoins", zegt hij in De Morgen.

Een van de grootste troeven van de digitale munt blijft dat het volledig losstaat van de centrale banken. Het staat vast dat er in totaal maximaal 21 miljoen bitcoins zullen worden gecreëerd. De waarde van de munt kan dus bijvoorbeeld niet dalen omdat er plots digitale munten worden bijgedrukt. Dat is bijvoorbeeld wat de Europese Centrale Bank nu voor de euro doet door schuldpapier op te kopen en rente laag te houden.

Het is overigens niet de eerste keer dat Bitcoin de symbolische kaap van 1.000 dollar rondt. Dat deed ze ook in 2013, maar crashte niet lang nadat China bitcoins bande. Vraag is of we deze keer ook moeten oppassen voor een Bitcoinbubbel. Volgens bitcoinexpert Jean-Luc Verhelst zal het deze keer niet zo'n vaart lopen. "In 2016 kende de bitcoinkoers, op die laatste weken na, een heel stabiele stijging", weet hij. Hij is er bovendien van overtuigd dat de mensen nu veel meer ervaring hebben met de virtuele munt dan enkele jaren geleden.