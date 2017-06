Voor de Britten voelt de brexit al hard aan

De rust keerde vandaag terug op de beurzen. Het verkoopgolfje op de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq laste minstens een pauze in. Beleggers schudden ook de onzekerheid over de politieke situatie in het Verenigd Koninkrijk van zich af. Business as usual dus, en dat betekent dat alle ogen nu gericht zijn op de beleidsvergadering van de Amerikaanse centrale bank van vandaag en morgen. Zowat iedereen gaat ervan uit dat de Fed de beleidsrente een vierde keer zal verhogen, tot 1% à 1,25%. Voor de rest van het jaar zou er nog één renteverhoging op stapel staan. De Fed hoeft geen haast te maken met een krapper geldbeleid omdat de Amerikaanse economie uit een dipje komt, terwijl de kerninflatie ruim onder 2% blijft.

Europese beurzen sloten de dag met lichte winsten af. Ook Wall Street opende licht hoger. De Bel-20 zocht een plaatsje in het peloton met een winst van 0,29%. Nog in Brussel zetten Deceuninck (+5,05%) en Bone Therapeutics (+4,91%) hun opmars van de voorbije dagen onverstoord voort.

Voor de Britse consument voelt de uitstap uit de Europese Unie al aan als een harde brexit. De Britse inflatie steeg in mei tot 2,9%. Dat is meer dan verwacht, en dat is het hoogste peil in vier jaar. Ook de kerninflatie, die geen rekening houdt met de energie- en voedselprijzen, steeg en bereikte 2,6%. De stijgende inflatie is vooral een gevolg van de gevoelige daling van het Britse pond sinds de het land ervoor koos uit de Europese Unie te stappen. Een zwakkere munt maakt de invoer duurder. De invoerprijzen voor de industrie bijvoorbeeld stegen met 11%. De Britse centrale bank verwacht dat de inflatie dit jaar nog hoger klimt, om in 2018 licht te dalen in het spoor van de stabilisering van het pond. De lonen kunnen intussen de inflatie niet volgen. De dalende koopkracht van de gezinnen remt de economie af. In het eerste kwartaal viel de economische groei terug tot 0,2%.

De gastankerrederij Exmar (-1,73%) heeft de grootste moeite om haar schulden te herfinancieren. Om de looptijd van een obligatie van 1 miljard Noorse kroon met twee jaar te kunnen verlengen, is het bedrijf bereid een rente van 11% betalen. De obligatiehouders eisen dit hoog rendement als vergoeding voor het gestegen risicoprofiel van het bedrijf. De schuldenlast is sterk opgelopen omdat Exmar de oplevering van een aantal nieuwe dure schepen moet betalen. Deze schepen vonden echter nog geen huurders.

Telenet (-0,03%) mag van de Belgische mededigingsautoriteiten de kabelmaatschappij Coditel overnemen op voorwaarde dat Orange Belgium toegang heeft tot dit kabelnetwerk. Telenet nam vorig jaar de aandelen van Coditel over van het Franse Altice voor 400 miljoen euro. Dankzij deze overname bereikt Telenet nu tweederde van de gemeenten in Brussel.

Het biotechbedrijf Biocartis (+1,89%) heeft een nieuwe test op de markt gebracht die heel snel mutaties van longkanker kan vaststellen. De test van Biocartis klaart de klus in drie uur, terwijl bestaande procedures soms weken in beslag nemen. Biocartis heeft het over een mijlpaal in zijn aanbod van diagnosemogelijkheden voor longkanker.

Ook het biotechbedrijf Tigenix (-1,75%) doet een stapje vooruit. Het bedrijf start wereldwijd met de fase 3 studie voor geneesmiddel Cx601 dat complexe anale fistels bij mensen met de ziekte van Crohn wil behandelen. Deze studie moet de procedure tot goedkeuring op de Amerikaanse markt ondersteunen.

Apple (+0,3%) bevestigt dat het technologie ontwikkelt om auto's zelfrijdend te maken. "Voor Apple is dat een zeer belangrijke kerntechnologie", zegt topman Tim Cook, die nog niet wilde bevestigen op Apple ook zelf een eigen auto wil produceren.