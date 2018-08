Danny Reweghs Directeur strategie Inside Beleggen analyse

'Volop beursfeest in India: het potentieel is en blijft gigantisch'

'Het beursjaar 2018 is voor de indexen absoluut nog geen hoogvlieger geweest. De Europese beurzen staan ternauwernood in de plus en in de meeste opkomende landen zoals China is het eerder kommer en kwel. Er is één grote uitzondering: India.' Een analyse van Danny Reweghs, Directeur strategie Inside Beleggen.