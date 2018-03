VFB: 'Een nieuwe generatie beleggers staat op'

"Er staat duidelijk een nieuwe generatie van beleggers op", zegt Patrick Nollet, directeur bij de Vlaamse beleggersfederatie. "Bij de nieuwe leden van de VFB zitten veel jongeren. En er komen opvallend veel jonge mensen naar onze events, ook naar de opleidingen rond meer complexe thema's zoals technische analyse."

Volgens Nollet wordt die generatie - van studenten tot jonge dertigers - zich steeds meer bewust dat de rente op het spaarboekje en obligaties weleens heel lang laag kan blijven. "De tijd van rentes tot 10 procent is misschien wel definitief voorbij. Jongeren begrijpen dat ze het anders moeten aanpakken als ze voldoende willen sparen voor later"

Effectentaks

De interesse voor beleggen is volgens de VFB des te opvallender omdat de overheid niet bepaald een klimaat schept dat de beurs aanmoedigt. Eerder deze week kondigde de Federatie overigens aan dat ze de effectentaks, de belasting van 0,15 procent op effectenrekeningen met minsten 500.000 euro op, juridisch gaat aanvechten. De VFB zal, samen met een aantal van haar leden, een vernietigingsberoep indienen bij het Grondwettelijk Hof.

"Tien jaar geleden is werk gemaakt van het dematerialiseren van papieren effecten. De effectenrekening speelt daar een cruciale en centrale rol en bracht heel wat voordelen voor alle betrokkenen, inclusief de overheid", zegt VFB-voorzitter Sven Sterckx. "Nu die effectenrekening, het belangrijkste instrument van de beleggers, belasten is onaanvaardbaar. Trouwens net zoals de speculatietaks is ook die effectentaks een draak van een wetgeving, te complex en operationeel onuitvoerbaar."

VFB Happening

Op zaterdag 24 maart organiseert de VFB het grootste beleggerscongres van het land in Kinepolis Antwerpen. Een rist bedrijven, waaronder Ageas, Deceuninck, Agfa-Gevaert, KBC, Roularta, Celyad, Greenyard, Mithra Women's Health, Sipef, Recticel, Kinepolis, FNG Group en de vastgoedgroepen (GVV's), stellen er zich voor aan het grote publiek. Belfius-hoofdeconoom Geert Gielens en Vincent Juvyns, hoofdstrateeg van J.P.Morgan Asset, geven hun vooruitzichten. En voor beginnende beleggers en studenten zijn er speciale presentaties over hoe te starten met beleggen.