Verkoop Balta-aandelen is van start gegaan

Er worden nieuwe aandelen gecreëerd, en daarnaast verkoopt de private-equitygroep Lone Star een deel van zijn aandelen. De opbrengst van de introductie wordt verdeeld tussen Balta en Lone Star. Balta zal zijn deel van de opbrengst, die wordt geschat op 137,6 miljoen euro netto, gebruiken om zijn schulden gedeeltelijk af te betalen.

De schuldgraad van Balta zou volgens het prospectus door de verkoop van de aandelen zakken tot ongeveer 2,5 keer de bedrijfskasstroom (ebitda). Dat betekent dat Balta voldoende inkomsten heeft om - in theorie - zijn schulden na tweeënhalf jaar af te betalen. Als we net doen alsof de Amerikaanse producent van tapijtentegels Bentley Mills vorig jaar al eigendom van Balta was, realiseerde de groep een bedrijfskasstroom van 97 miljoen euro in 2016. Bentley Mills werd anderhalve maand geleden ingelijfd, in de aanloop naar de beursgang. Bentley Mills komt uit de stal van Lone Star, net zoals Balta.

Balta kan in de toekomst zowel prooi als jager zijn. Er wordt weleens op gehint dat Mohawk een potentiële overnemer van Balta is, omdat er weinig geografische overlapping is tussen beide groepen. En Mohawk is ook de enige echte peer van Balta. De analisten van de banken noemen zes bedrijven om Balta mee te vergelijken:

Forbo Holding (Ev-ebitdaverhouding 13) Interface (Ev-ebitdaverhouding 10) Mohawk Industries (Ev-ebitdaverhouding 11) Oriental Weavers Carpet (Ev-ebitdaverhouding 7) Tarkett (Ev-ebitdaverhouding 9) Victoria (Ev-ebitdaverhouding 13)

De prijsvork voor de aandelen die naar de beurs worden gebracht, ligt tussen 13,25 en 16 euro per aandeel. Aan de onderkant van de vork impliceert dat dat Balta naar de beurs komt tegen een waardering van 7,4 keer de ondernemingswaarde gedeeld door de bedrijfskasstroom (ebitda). De ondernemingswaarde (enterprise value of ev) is de beurswaarde plus de schulden. Aan de bovenkant van de vork is dat 8,1 keer de ev-ebitdaverhouding. Dat is een korting tegenover de meeste sectorgenoten.

De inschrijvingsperiode loopt tot uiterlijk 13 juni om 13 uur, maar kan na zes werkdagen vervroegd worden afgesloten. De exacte prijs zullen we pas "op of rond 13 juni" kennen en die hangt af van het spel van vraag en aanbod, waar alleen de grote beleggers de komende twee weken aan kunnen deelnemen.

Balta hoopt met deze operatie 264 miljoen euro op te halen - daarbij wordt rekening gehouden met het midden van de prijsvork en de volledige uitoefening van de overtoewijzingsoptie. Het bedrijf is van plan 30 tot 40 procent van zijn nettowinst uit te keren aan de aandeelhouders.