Vastgoedbeleggingen in de Europese Unie: 'Alles begint bij goede informatie'

De studiedienst van KBC heeft in een omvangrijke studie de Europese woningmarkt in kaart gebracht. Met de titel Unity in diversity, een verwijzing naar het motto van de Europese Unie, suggereren de auteurs dat de Europese woningmarkten toch wel enkele fundamenten delen. Toch bestaat er, ondanks het economische integratieproces, nog geen eengemaakte Europese woningmarkt.

