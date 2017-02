Umicore niet langer al goud dat blinkt

Umicore-beleggers stelden wat winst veilig na een waarschuwing over lagere marges in de recyclagetak. Lotus stapelt de records op, maar kan toch de hooggespannen verwachtingen niet waarmaken.

De beurzen reageerden enthousiast op de aankondiging van president Donald Trump dat hij binnen enkele weken het Amerikaanse belastingsysteem grondig wil herschikken. In navolging van Wall Street openden de Europese beurzen hoger, maar in namiddag liepen de winsten terug. Bij de Amerikanen blijkt voor het eerst een beetje twijfel te ontstaan of het wel allemaal zo great again wordt onder Trump. Het consumentenvertrouwen in de VS ging licht achteruit in februari. De Europese beurzen, samengebald in de Stoxx Europe 600-index, sloten een tiende hoger.

In Brussel gaf de Bel20 0,6 procent terrein prijs onder invloed van Umicore, dat 5,7 procent lager dook. De klap volgde op de mededeling dat de marges wat zullen dalen naarmate de recyclagefabriek in Hoboken op volle toeren begint te draaien. Volgens analisten was die druk op de marges al eerder aangekondigd. Maar een aandeel dat in een jaar tijd met ruim de helft gestegen is, kan ook makkelijker wat terugvallen. Beleggers wilden wat winst veiligstellen, klinkt het dan.

Voor het overige liep Umicore een bijna foutloos parcours. De jaarcijfers kwamen uit in lijn met de verwachtingen, beleggers krijgen een iets hoger dividend dan het jaar voordien. De vooruitzichten zijn goed met de batterijtak die profiteert van de opkomst van de elektrische wagen en de katalysatorentak die wel vaart bij de vergroening van klassieke wagens. En, tot slot, blijft het bedrijf op weg om zijn doel te halen om tegen 2020 de winst te verdubbelen.

Ook Lotus (-1%) werd niet beloond voor zijn rapport. De Meetjeslandse industriële trots bleef licht onder de verwachtingen, maar die waren na een bijzonder sterke eerste jaarhelft zeer hoog gespannen. Met de brexit kreeg de koekjesbakker ook een bittere pil te slikken. Het bedrijf haalt een vijfde van zijn omzet uit het Verenigd Koninkrijk, en die omzet was na de duik van het pond meteen 15 procent minder waard.

Onderliggend waren de cijfers niettemin sterk. De omzet nam met een kwart toe en kwam zo voor het eerst boven een half miljard uit. Maar net als Umicore weet Lotus wat een kleine ontgoocheling kan betekenen als je aandeel priced for perfection is.

Voor dit jaar hoopt Lotus even goed te doen. Dat klinkt misschien weinig ambitieus, maar aangezien het goedkope pond de vergelijking de eerste helft van het jaar blijft bezwaren, zou dat al een prestatie op zich zijn.

Internationaal liepen de cijfers van ArcelorMittal (+9,3%) in de kijker. De grootste staalgroep ter wereld maakte een vijfde meer winst, met dank aan de toegenomen staal- en grondstofprijzen. Toch krijgt de belegger niet opnieuw een dividend. Het bedrijf wil eerst zijn schulden afbouwen, zodat de kredietwaardigheid weer stijgt. ArcelorMittal is wel optimistisch over de toekomst, met een markt die ondersteund zal worden door een toename in de vraag, productiebeperkingen in China en de antidumpingmaatregelen in Europa.

Volgende week

Wie een overdosis bedrijfsresultaten heeft gekregen, kan maandag en dinsdag even op adem komen. Nadien smeken weer tal van boeiende bedrijven om uw aandacht. Woensdag bijvoorbeeld komt Ageas met zijn jaarcijfers, donderdag EVS, Befimmo en Telenet, en vrijdag Kinepolis. Een greep uit het internationale aanbod leert dat onder meer Randstad, Danone, Heineken, DSM, Akzo Nobel, NN, Shell en Allianz volgende week cijfers publiceren.