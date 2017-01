Trump zaait meer en meer twijfels op de markten

Zowel de beurzen als de dollar gaan lager na zijn eedaflegging. Trump blijft zijn verkiezingsretoriek trouw en wil het ook in de internationale handel hard spelen, en handelsakkoorden opzeggen of er opnieuw over onderhandelen. Daar schrikken de beleggers toch wel van. De Europese beurzen verliezen gemiddeld 1 procent.

Een verrassend tegenbod beroert de handel op de Amsterdamse beurs. Talpa Holding van John 'Big Brother' De Mol wil 5,90 euro per aandeel van Telegraaf Media Groep (+2,1%) betalen. Dat is 12 procent meer dan de 5,25 euro van Mediahuis en VP Exploitatie. Talpa heeft de voorbije tijd in ijltempo 20,59 procent van de TMG-aandelen verworven en kan zo de schrapping van het aandeel voorkomen. De raad van bestuur van TMG en Mediahuis hebben kennis genomen van dat vijandige tegenbod en ze zullen het onderzoeken. Opvallend is dat het aandeel vrij snel boven de biedprijs ging noteren. Onder meer KBC Securities is ervan overtuigd dat Mediahuis nog ruimte heeft om zijn bod op te trekken tot boven dat van Talpa Holding. Mediahuis en VP Exploitatie hadden zich al van 59 procent van de aandelen verzekerd, maar willen eigenlijk naar 95 procent gaan. Dan zullen ze Talpa Holding moeten overtuigen met een hoger bod.

Overnamegeruchten over Generali (+4,2%) zetten het aandeel van de Italiaanse verzekeraar flink hoger. Volgens de krant La Stampa overweegt Axa een vijandig bod. Het Italiaanse Intesa Saopaolo zou dat, met de steun van de grootste Europese verzekeraar Allianz, bij voorbaat willen counteren door zelf een vriendschappelijk bod uit te brengen. Generali deed het de jongste jaren niet zo goed en zou weldra een raad van bestuur bij elkaar roepen om de toestand te bekijken.

Op Wall Street werd licht ontgoocheld gereageerd op de kwartaalresultaten van McDonald's (-1,8% bij opening op Wall Street). De fastfoodgigant wist nochtans met beter dan verwachte cijfers naar buiten te komen. Zo bedroeg de winst per aandeel 1,44 dollar, tegenover een gemiddelde analistenverwachting van 1,41 dollar. De vergelijkbare omzetgroei lag met 2,7 procent een stuk boven de analistenconsensus van 1,4 procent. Alleen was die betere prestatie enkel te danken aan de internationale activiteiten, want in de Verenigde Staten zag McDonald's zijn vergelijkbare omzet met 1,3 procent teruglopen. Vorig jaar was er nog een spectaculaire omzettoename dankzij de succesvolle All Day Breakfast-formule. Dat effect lijkt over zijn hoogtepunt heen, zodat de analisten en de markt zitten te wachten op een nieuwe Amerikaanse groeimotor.

Recticel (-3,8%) kreeg een tik na het persbericht dat een brand heeft gewoed in de productiefaciliteit in het Tsjechische Most, waar binnenbekleding voor auto's wordt vervaardigd. Daardoor is de volledige productie stilgelegd, zonder te kunnen inschatten wanneer die weer kan worden opgestart.