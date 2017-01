Trump krijgt opkomende markten niet klein

Dat betekent ook dat Donald Trump het meent met zijn in de campagne herhaaldelijk aangekondigde protectionisme. America first kwam al prominent naar voren in zijn redevoering naar aanleiding van zijn eedaflegging. En op dag één van zijn ambtstermijn ging het TPP-handelsakkoord al op de schop. Over dat Trans-Pacific Partnership (TPP) is acht jaar onderhandeld tussen de Verenigde Staten en elf landen rond de Sti...