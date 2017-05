Trump en Temer duwen beurzen in het rood

Woensdag werd vooral gedomineerd door de controversie rond de Amerikaanse president Donald Trump. Vandaag verschoof de aandacht vooral naar de aantijgingen tegen de Braziliaanse president Michel Temer. De man die de afgezette president Dilma Roussef was opgevolgd en de Braziliaanse beurs weer in trek had gebracht met hervormingen en een strenger begrotingsbeleid, dreigt nu zelf te moeten aftreden. De handel werd 30 minuten stopgezet, omdat er een terugval met meer dan 10 procent dreigde.

De muizenissen rond Brazilië deed de Brusselse beurs achteraan het Europese peloton bengelen. De problemen zijn bijzonder slecht nieuws voor zwaargewicht AB InBev (-3,2%), waarvoor de Braziliaanse markt een van de meest lucratieve is. Het consumentenvertrouwen dreigt opnieuw een tik te krijgen.

Turbulentie of niet, het biotechbedrijf Argen-x (+10,3%) wist toch te schitteren. Het noteert vanaf vandaag op Nasdaq na een plaatsing van 5,9 miljoen aandelen tegen 17 dollar. Daarmee haalt het 100 miljoen dollar op zonder een noemenswaardige korting op de koers. Dat is veel meer dan de aanvankelijk geplande 60 miljoen, die begin deze week al was opgetrokken naar 75 miljoen dollar. De ontwikkelaar van antibody's tegen kanker en immuunziekten heeft duidelijk fans aan de andere kant van de Atlantische Oceaan en schoot meteen omhoog.

De cijfers van het boekjaar 2016-2017 van Gimv (-2,2%) bevestigen dat de investeringsmaatschappij in een periode van oogsten zit. De holding heeft voor een recordbedrag van bijna 400 miljoen euro verkocht, terwijl het voor afgerond 180 miljoen euro nieuwe investeringen heeft gedaan. De kas werd dan ook stevig gespekt en de nettokaspositie is opgelopen tot 314 miljoen euro. Na zes opeenvolgende jaren van 2,45 euro per aandeel brutodividend komt er nu 5 eurocent bij, tot 2,50 euro per aandeel. Een superdividend zoals in 2007 (2 euro bruto per aandeel) komt er deze keer niet, ondanks de ruime kaspositie.

Umicore (-0,2%) wist in de Bel-20 de schade nog het meest te beperken door de aankondiging dat het 360 miljoen euro had weten op te halen bij Amerikaanse institutionele investeerders door de uitgifte van US Private Placement notes (160 miljoen op tien jaar en 200 miljoen op twaalf jaar).

Vrijdag is het uitkijken naar de producentenprijzen in Duitsland en het consumentenvertrouwen in de Europese Unie. Een inkijk in de resultaten over het eerste kwartaal krijgen we onder meer van Ackermans & van Haaren, CFE, Celyad, Euronext en Floridienne. Voor de aandeelhouders van Sipef is het de laatste dag om in te schrijven op de kapitaalverhoging tegen 54,65 euro per aandeel.