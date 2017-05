Tot vier jaar celstraf voor handel met voorkennis op de beurs

Dat staat in een nieuw wetsontwerp van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA), die De Tijd kon inkijken.

Ook wie een aandelenkoers probeert te manipuleren, bijvoorbeeld door een vals gerucht te verspreiden, riskeert binnenkort tot vier jaar gevangenis. Wie daarop betrapt wordt, riskeert bovendien, net als bij misbruik van voorkennis, ook nog eens tot drie keer het bedrag te moeten terugbetalen dat hij met de manipulatie verdiende.

Beurstoezichthouder FSMA krijgt ook een pak meer onderzoeksbevoegdheden om mensen te betrappen. Al wie de FSMA kan tippen over gevallen van marktmanipulatie als 'klokkenluider' krijgt bovendien een verregaande bescherming, of zelfs een beloning voor hun hulp. Daarnaast krijgt de FSMA de bevoegdheid om privéwoningen te laten doorzoeken in de zoektocht naar bewijzen voor de marktmanipulatie. Ook kan de 'auditeur' van de FSMA gegevens opvragen bij de telecomoperatoren.

'Handel met voorkennis en marktmanipulatie zullen zwaar bestraft worden', beaamt minister van Justitie Koen Geens. 'Deze nieuwe maximale gevangenisstraffen zijn noodzakelijk. Ze creëren een extra afschrikking naast de administratieve geldboetes die al bestaan. Oneerlijke praktijken in de financiële markten zijn een bedreiging voor de hele sector.'