'Tobintaks kon al 4 miljard euro opbrengen'

Sinds 2013 lopen onderhandelingen over de invoering van de Tobintaks. Het gaat eigenlijk om een financiële transactietaks - een belasting op de handel in financiële producten. Het zou gaan om 0,1 procent voor aandelen en obligaties en 0,01 procent voor derivaten. Dinsdag vindt een nieuwe vergadering plaats met de ministers van Financiën van de tien landen die nog aan de onderhandelingstafel zitten, onder wie Johan Van Overtveldt.

Nood aan garanties

Met de regelmaat van de klok krijgt ons land het verwijt de gesprekken te vertragen. In december vorig jaar verzekerde premier Charles Michel nog dat hij de taks nog steeds een belangrijke stap moet zijn voor meer rechtvaardigheid, maar dat het voorstel dat op tafel lag, zich niet concentreerde op speculatieve transacties. Bovendien schermt de regering ook steevast met de vraag om garanties dat er geen negatieve invloed van zo'n taks op de reële economie zou zijn.

Volgens de ontwikkelingsorganisaties, waaronder 11.11.11. en Oxfam, lopen de landen per dag vertraging tientallen miljoenen euro mis aan belastingopbrengsten. Om dat verlies duidelijk te maken, lanceren ze een online teller. "Volgens een schatting van de Europese Commissie zou de invoering van de taks jaarlijks 22 miljard euro opleveren. Dat is 60 miljoen per dag, 2,5 miljoen per uur en 40.000 per minuut", rekent 11.11.11. voor. "Sinds de laatste gemiste deadline in december 2016 liepen de tien landen dus mogelijk al 4 miljard euro mis."