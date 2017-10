Tien vragen over de taks op effectenrekeningen

1. Wie moet deze taks betalen?

Enkel natuurlijke personen moeten de taks op effectenrekeningen betalen en ze moeten die taks enkel betalen als ze 500.000 euro of meer aan effecten bezitten. Het is de titularis van een effectenrekening, die betaalt voor zijn aandeel in de effecten. De wetgever gaat er bij de inning van de taks van uit dat verschillende titularissen van eenzelfde rekening even grote delen bezitten. Als het aandeel van een titularis in het geheel kleiner is, dan moet hij of zij de te veel betaalde belastingen achteraf terugvragen aan de belastingen.

...