Testweek Beleggerscompetitie: waarom beleggen in aandelen?

Dit artikel is een bijdrage van de Vlaamse Federatie van Beleggers.

Een gereglementeerde spaarrekening (spaarboekje) brengt momenteel in de meeste gevallen 0,11 procent per jaar op (0,01 procent basisrente + 0,10 procent getrouwheidspremie). Een Belgische staatsobligatie met een looptijd van 10 jaar biedt een brutorendement, voor afhouding van 30 procent roerende voorheffing, van minder dan 1 procent. Als u de opbrengsten herbelegt dan verdient u interest op de al verdiende interest. Dat noemt men ook samengestelde interest.

Ondanks de samengestelde interest zult u met een spaarrekening of een staatsobligatie op 10 jaar niet rijk worden. Onderstaande tabel maakt dat duidelijk: met de jaarlijkse herbelegging van de opbrengst verdient u op 100 euro na 30 jaar met een spaarrekening 3,35 euro interest en met een obligatie van 1 procent rente 34,78 euro .

Jaarlijks rendement 0,11% 1,00% 1 100,11 101,00 2 100,22 102,01 3 100,33 103,03 10 101,11 110,46 20 102,22 122,02 30 103,35 134,78

Er zijn andere manieren om uw spaargeld beter te laten renderen. Laat ons eens kijken naar aandelen. Bij een rendement van bijvoorbeeld 7 procent verdubbelt uw kapitaal na circa 10 jaar.

Jaarlijks rendement 5,00% 6,00% 7,00% 1 105,00 106,00 107,00 2 110,25 112,36 114,49 3 115,76 119,10 122,50 10 162,89 179,08 196,72 20 265,33 320,71 386,97 30 432,19 574,35 761,23

Wat is op langere termijn een redelijk en realistisch rendement uit aandelen? De afgelopen 90 jaren zijn hiervoor een goede indicator. De rendementen op de grootste financiële markt, die van de Verenigde Staten, kunnen als volgt worden samengevat:

Gemiddeld jaarlijks rendement 1928 - 2017 (1) Amerikaanse aandelen (S&P500 index) 9,7% Amerikaanse staatsobligaties op 10 jaar 4,5% Termijnrekening op 3 maand 3,4% Inflatie 3,0% (1): samengesteld gemiddelde, bron: Stern New York University

Op lange termijn beschermen aandelen het best de koopkracht. Ze beschermen u aldus tegen inflatie. Beleggen in aandelen is efficiënter sparen. De opbrengst van een termijnrekening op 3 maand was de afgelopen 90 jaar ongeveer gelijk aan de inflatie. Staatsobligaties op 10 jaar brachten nauwelijks 1,5 procent meer op dan de inflatie terwijl het rendement op aandelen na inflatie 6,7 procent bedroeg.