Testweek Beleggerscompetitie: hoe beginnen?

Dit artikel is een bijdrage van de Vlaamse Federatie van Beleggers.

Open een rekening bij een bank of een wisselagent (een 'broker') en stort daar geld op. U kunt kiezen voor een goedkope bank of broker. De tarieven kunt u gemakkelijk vergelijken op www.brokertarieven.be.

Online transactieplatformen zijn goedkoper dan aandelen-transacties bij de traditionele grootbanken. Werkt u toch met een grootbank, doe het dan via internet. De tarieven zijn dan 25 tot 50 procent goedkoper.

De bank of broker zal u eerst een vragenlijst laten invullen. Antwoord duidelijk overal dat u aandelen kent en in aandelen wil beleggen. Dit is belangrijk omdat banken of brokers minder verdienen aan klanten die aandelen verkiezen boven bijvoorbeeld beleggingsfondsen. Zij zullen daarom liever die laatste verkopen.

Voor uw aankopen werkt u best met een limietorder. Hierbij wordt het aandeel enkel aangekocht als de koers lager is of gelijk is aan de limietkoers. Doe dat ook zo bij verkooporders. Uw aandelen worden dan pas verkocht als de verkoopprijs gelijk is aan of hoger ligt dan de limietkoers.U kan op die manier dus uw minimumprijs aangeven.

