Testweek Beleggerscompetitie: basisregels voor beleggen in aandelen

Dit artikel is een bijdrage van de Vlaamse Federatie van Beleggers.

Vooreerst zijn aandelenbeleggingen altijd lange-termijn investeringen. Gebruik hiervoor dus enkel geld dat u 10 jaar kunt missen. Verder gelden nog een aantal basisregels die u best in acht neemt om een evenwichtige portefeuille te bekomen.

Spreid de risico's over 10 tot 15 aandelen uit verschillende sectoren

Al uw eieren in 1 mand leggen is nooit slim. Spreid daarom het risico over de aandelen van 10 tot 15 verschillende bedrijven. Het is bovendien aangewezen om per bedrijf ongeveer eenzelfde bedrag te beleggen.

Koop niet al uw aandelen tegelijk aan

Als u alle aankopen op hetzelfde ogenblik doet, riskeert u te kopen wanneer de beurs in zijn geheel hoog gewaardeerd is. Door uw aankopen te spreiden in de tijd koopt u telkens bij verschillende waarderingen van de beurs. Hierdoor spreidt u het risico om alleen aan dure koersen te kopen. Stel een 'aankoopagenda' op en wijk daar niet van af. Zo kunt u bijvoorbeeld om de twee maanden, steeds op de 15de van de maand, eenzelfde bedrag beleggen.

Vermijd cyclische sectoren

Hiermee kiest u voor aandelen van bedrijven die een redelijk gelijkmatige groei kennen. Dat is bijvoorbeeld zo voor holdings. Dit zijn bedrijven die aandelen bezitten in andere bedrijven en meestal zelf geen goederen en diensten produceren. Zij bieden beleggers een goede risicospreiding. Andere voorbeelden van minder cyclische sectoren zijn elektriciteitsproducenten en -distributeurs, voeding en drank, verzorgingsproducten, huishoudproducten...

Kies voor bedrijven die jaarlijks een dividend uitkeren

Op lange termijn vertegenwoordigen de ontvangen dividenden meer dan een derde van het totale rendement van aandelen. Dat deel mag u niet laten liggen. Als de beurzen terugvallen, werkt het dividend bovendien een beetje zoals een parachute. Een aandeel met een brutorendement van 3 procent geeft bij een halvering van de koers (dat is de prijs van een aandeel) immers 6 procent dividendrendement. Dit hoge rendement zal meer kopers lokken en de koers dus ondersteunen.

Beleg in aandelen van Belgische bedrijven

U koopt best iets dat u kent. En Belgische bedrijven kunt u het best leren kennen. Bovendien zal u zo enkel de 30 procent Belgische roerende voorheffing op dividenden betalen. Bij aandelen van buitenlandse bedrijven wordt eerst de buitenlandse roerende voorheffing afgehouden en daarna nog eens de 30 procent Belgische roerende voorheffing.

Vanaf 2019 wordt in Nederland voor buitenlanders (dus ook Belgen) wel de voorheffing op dividenden afgeschaft.