Telenet verkiest overnames boven dividend

Toen Telenet in februari bekendmaakte dat het opnieuw geen dividend zou uitkeren, kreeg het aandeel rake klappen. Beleggers hadden er dus wel op gerekend. 'De raad van bestuur vond de timing niet goed', zei CEO John Porter toen. 'Maar naarmate het jaar vordert, zal men het heroverwegen.'

Dat werd woensdag herhaald op de aandeelhoudersvergadering van Telenet in Mechelen. Maar financieel directeur Birgit Conix, die binnenkort vertrekt naar reisconcern Tui, liet wel duidelijk verstaan waar de prioriteit ligt met de cash van Telenet. 'Acquisities zijn altijd onze eerste voorkeur, ten tweede kan er een aandeleninkoop gebeuren en ten derde een uitkering van een dividend', somde ze op.

Conix erkende dat er een 'belangrijke verwachting' bestond in de markt rond dat dividend. 'Maar de raad van bestuur vindt het op dit moment niet opportuun', aldus de CFO. Van de enkele aandeelhouders die waren opgedaagd voor de algemene vergadering, stelde niemand er vragen bij.

Na de grote overname van mobiele operator Base en later de Brussels/Henegouwse kabelaar SFR blijft Telenet dus op overnamepad. In dat verband liet Telenet-topman John Porter onlangs in een interview met de krant L'Echo verstaan dat hij 1,3 miljard euro veil heeft voor de Waalse operator VOO. Met Orange ligt daar echter een kaper op de kust.