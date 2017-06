Technologie-aandelen wereldwijd onder druk

Dat is verrassend gezien de sterke resultaten van de partij van Emmanuel Macron bij de Franse parlementsverkiezingen. Het ziet er naar uit dat hij een grote meerderheid achter zich zal krijgen in het parlement. Dat nieuws werd echter overschaduwd door de terugval van de grote Amerikaanse technologie-aandelen vrijdagavond op Wall Street. Die correctie zagen we vandaag ook bij de Europese technologiewaarden, want bij de start van de handel vandaag in New York zette de technodaling verder door.

Onder meer Melexis (-5,3%) en ASML (- 4,5%) deelden op Euronext in de technologie-klappen. Enkele mindere berichten waren voldoende om de Amerikaanse technologietoppers zoals Apple, Amazon en Alphabet (Google) onder druk te zetten. Die aandelen waren dan ook heel hard gestegen sinds het begin van het jaar. Veel meer dan de indexen, zodat Facebook, Apple, Amazon, Netflix en Alphabet (Google) samen dit jaar al meer dan 500 miljard dollar in beurswaarde waren geklommen en samen een beurswaarde van 2300 miljard dollar hadden bereikt. Het lijkt er dan ook op dat het om een 'gezonde' correctie gaat, die wat lucht uit de hoge waarderingen haalt.

Vrijdag was er nog de CEO-wissel bij de grote Franse warenhuisketen Carrefour. Vandaag was het de beurt aan het Amerikaanse conglomeraat General Electric (+4,3% bij start op Wall Street) om onverwacht een nieuwe topman aan te kondigen. Na zestien jaar vertrekt Jeffery Immelt, die de legendarische Jack Welch was opgevolgd. Hij wordt op 1 augustus afgelost door John Flannery, 55 jaar en al 30 jaar bij GE. Hij leidt sinds 2014 dochter GE Healthcare en slaagde erin de omzet en de winstmarges op te trekken. Immelt stond steeds meer onder druk, ook van activisten zoals Trian Fund Management, om op te stappen, want de resultaten bleven onder de verwachtingen. Ook de recente grote overnames, zoals de energiedivisie van Alstom uit 2015, voldeden tot nog toe niet aan de verwachtingen. Het rendement op het GE-aandeel ligt dit jaar dan ook 21 procent onder de S&P500-index en dat deed Immelt de das om. Wall Street reageert bij de start dan ook positief op de machtswissel bij een van de grootste Amerikaanse concerns.

Een opmerkelijke stijger vandaag en eigenlijk al de hele vorige week is Bone Therapeutics (+7,2%), waardoor de beurskoers voor het eerst in maanden weer boven 10 euro noteert. Het Waalse biotechbedrijf had vorige week goed nieuws voor hun verst gevorderde studie, die voor osteonecrose (het afsterven van het heupbeen) met PREOB, een autoloog botvormend celtherapieproducent, gemaakt uit beenmergcellen van de patiënt) eventueel vervroegd mag worden afgesloten als de tussentijdse resultaten van 44 patiënten voldoende zijn na twaalf maanden opvolging. Dat weten we in het derde kwartaal van 2018.

Dinsdag is het vooral uitkijken naar de ZEW-indicator (investeerdersvertrouwen) in Duitsland, de inflatie in het Verenigd Koninkrijk en de producentenprijsindex in de Verenigde Staten.