Stieren breken Wall Street-record

98 maanden. Zo lang is het volgende week geleden dat de brede Amerikaanse aandelenindex S&P500 een dieptepunt bereikte, na de waanzinnige beurscrash die volgde op de financiële crisis. Sindsdien beleefde Wall Street geen correctie meer - een daling van 20 procent of meer. De S&P evenaart zo het ongenaakbaar gewaande record uit de dolle jaren twintig, toen de langste hausse in de geschiedenis zich voltrok. Daarna donderde de beurs liefst 90 procent lager. Wacht ons nu eenzelfde tranendal? We graven in de recente beursgeschiedenis op zoek naar antwoorden.

